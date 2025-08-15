x

Cinco colombianos, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, fueron retenidos en Venezuela tras cruzar zona fronteriza

Los ciudadanos colombianos están retenidos en Venezuela después de que decidieran cruzar la frontera hacia ese país con la intención de hacer turismo.

    Los connacionales fueron retenidos cerca del puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Foto: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
hace 36 minutos
bookmark

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del Gobierno Nacional informó que cinco ciudadanos colombianos, incluidos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la entidad, fueron retenidos por autoridades venezolanas en zona fronteriza del departamento de Arauca.

La retención, conocida por la ARN el pasado jueves, habría ocurrido en territorio venezolano, en un punto cercano a un puente binacional en la frontera con Colombia.

Entre los detenidos se encuentra Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo creado en el marco del Acuerdo Final para coordinar la reincorporación de exintegrantes de las antiguas FARC-EP.

Puede leer: Oposición critica la zona binacional Colombia-Venezuela firmada por Petro y Maduro

También está Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y miembro del equipo técnico del componente Comunes en el CNR, junto con Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, todos firmantes de paz y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes portaban armas en cumplimiento de su labor de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, las cinco personas participaron el 13 de agosto en Fortul, Arauca, en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes.

Su regreso a los lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto, pero, según datos conocidos por la agencia, decidieron cruzar hacia Venezuela con la intención de hacer turismo.

El regreso a sus lugares de origen estaba programado para el día 14 de agosto en horas de la tarde, por lo que, según información allegada a la ARN, habrían decidido cruzar el puente mencionado con la intención de hacer turismo”, detalló el Gobierno.

Ante la retención, la ARN activó los canales institucionales y diplomáticos, en coordinación con la Cancillería colombiana. Se estableció contacto con la Embajada de Colombia en Venezuela y con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bogotá, con el fin de esclarecer los hechos y facilitar “el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos”.

Siga leyendo: Petro defiende a Maduro después de que Trump aumentara la recompensa por su captura

