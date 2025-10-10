Estos son los cinco economistas que suenan fuerte para ganar el Nobel de Economía 2025

La Real Academia Sueca de Ciencias cerrará este lunes 13 de octubre su ronda anual de premiaciones con el anuncio del Premio Nobel de Economía 2025, oficialmente llamado Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.
Este año, cinco economistas lideran las predicciones de Clarivate Analytics, publicación científica reconocida por anticipar con acierto los nombres de 83 ganadores de distintas categorías desde 2002.
Clarivate, que se basa en un riguroso análisis de publicaciones y citas académicas, identificó tres grandes áreas que podrían ser premiadas en esta edición número 57 del galardón:
1. El análisis de los ingresos y el mercado laboral.
2. La discriminación racial y el impacto de la psicología y la cultura en la economía.
3. El efecto de la incertidumbre económica y política en la inversión y el crecimiento.
“El programa Citation Laureates destaca a los investigadores cuyo trabajo ha transformado sus disciplinas y ha tenido un profundo impacto social”, explicó Emmanuel Thiveaud, vicepresidente sénior de Investigación y Análisis, Academia y Gobierno de Clarivate.