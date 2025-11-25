Estas son las cinco edades más importantes del desarrollo cerebral, según la ciencia

En ingeniería o matemática se suele hablar de topología de red para referirse a la forma en cómo están diseñados u organizados un conjunto de elementos que constantemente transmiten información entre ellos. Este concepto también puede ser usado para comprender cómo opera el cerebro, más específicamente las conexiones neuronales, que son esas redes que permiten que las neuronas estén en contacto entre sí para llevar a cabo funciones vitales como moverse, recordar o hablar.

Sin embargo, este “sistema” no opera de la misma manera durante todas las etapas de la vida de una persona. Así lo acaba de comprobar la investigación de un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Cambridge publicada este martes en la revista especializada Nature Communications.

En este estudio identificaron las cinco épocas de la vida en las que la estructura cerebral presenta sus cambios más relevantes: estas son cinco etapas del desarrollo neural y, su vez, son consideradas como las grandes edades del cerebro.

“Sabemos que el cableado del cerebro es crucial para nuestro desarrollo, pero carecemos de un panorama general de cómo cambia a lo largo de nuestras vidas y por qué. Este estudio es el primero en identificar las principales fases del cableado cerebral a lo largo de la vida humana”, aseguró en un comunicado compartido por Cambridge, la doctora Alexa Mousley, la líder y autora principal de la recién publicada investigación.