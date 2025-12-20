Cinco estrellas que movieron los hilos del entretenimiento en 2025

Al lado de dos nombres que fueron los grandes protagonistas del mundo del entretenimiento a nivel global en este 2025: Shakira yBad Bunny, hay uno local que acaparó las noticias cinematográficas tras el estreno de Un poeta. Se trata de Ubeimar Ríos, el actor natural protagonista de la cinta antioqueña que se convirtió en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. A la par de la taquilla Ubeimar se hizo acreedor a varios premios como el de interpretación en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz y el Premio APRECI en Lima, Perú; de él hablamos en este especial, pero además de Shakira, que gracias a su gira de más de 80 conciertos se consagró como la artista más taquillera del año. Bad Bunny también sonó gracias a su residencia que marcó un antes y un después en Puerto Rico. Detrás de ellos hubo booms mediáticos como el nuevo disco de Rosalía o el documental que se vio en el mundo entero de Karol G que siguió acumulando también premios internacionales.

Ellos son los personajes que destacamos en esta edición de fin de año, pero no hay que olvidar a Sean Diddy Combs que vivió el juicio del año y fue acusado de transporte para participar en prostitución. Fue también un año de crecimiento para el fenómeno de KPop Demon Hunters y el año en el que comenzó el negocio de Netflix por Warner Bros. Mientras llega 2026 recordamos a las estrellas protagonistas de este año, ¿seguirán sonando el próximo?

Ubeimar Ríos, el poeta que le dio rostro al fracaso

Estrenada a finales de agosto, la película Un poeta se convirtió en una rara avis de la cinematografía nacional. Laureada con premios internacionales, la película sobrevivió a la prueba de fuego del primer fin de semana en cartelera, un desafío que pocas obras logran sortear. Tal fue su impacto que comentaristas especializados y el gran público coincidieron en otorgarle una calificación alta. Cuando uno se pregunta qué diferencia a Un poeta de otras películas nacionales, cae en la cuenta de que hay varios elementos. Quizá el más visible sea uno de orden temático: el asunto del filme no tiene una conexión directa con el conflicto armado. Este rasgo hizo que los espectadores encontraran en la gran pantalla una historia cotidiana, de cualquier barrio, contada con acentos de comedia. Y en ese punto tuvo un papel sobresaliente el escritor Ubeimar Ríos, que dio vida al poeta Óscar Restrepo. Ubeimar es un cuentista desconocido, un docente del magisterio y un cantante casi anónimo, que, en cuestión de seis meses, conoció la fama de ver su rostro en las marquesinas y en las páginas de los periódicos. Siendo actor natural -personas sin formación actoral que encarnan personajes cercanos a su vida-, Ubeimar consiguió con esta película un palmarés que lo pone en el radar de las productoras audiovisuales. Su actuación recibió los premios de festivales de cine en Francia, Perú y Cuba.

¿Por qué se produjo semejante salto del anonimato a la celebridad mediática? Son muchas las razones, pero quizás la más emocional tiene que ver con el hecho que Ubeimar le dio rostro a la terquedad de los derrotados por la vida que persisten en sus oficios. Óscar, el personaje, pretende a toda costa ser un poeta. Querer ser esto es similar a la ambición de ser un cisne o un caballo de raza. Es decir, se es o no se es. Y Oscar no lo es. No lo es de la manera en que lo es su estudiante, que escribe poesía sin pretender escribirla. A pesar de esto, Oscar no se baja del cuadrilátero aunque descubre que su lucha con las letras es la de un burro amarrado con un tigre. Esto, tan abstracto y real, fue puesto ante los ojos del público por Ubeimar. Un mérito. Aquello que pase de ahora en adelante con la carrera actoral de Ubeimar es otro asunto.

2025, el año en el que Shakira recorrió el mundo con su consigna: Las mujeres ya no lloran

Sin duda este año fue el año de Shakira. Su gira Las mujeres ya no lloran –que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil– tuvo 95 conciertos (sin contar 3 más que tendrá este fin de año en Hollywood y seis más programados para 2026). La revista Billboard confirmó a Shakira como la #1 en los Top Latin Tours de 2025 encabezando la lista de las giras latinas más exitosas del año con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Es además la gira latina más taquillera de todos los tiempos realizada por una mujer con un recaudo de más de $327 millones de dólares y vendiendo más de 2,5 millones de entradas en sus primeras etapas. ​Billboard resaltó además que fue, en 2025, la única artista latina que superó la barrera de los $100 millones de dólares. La gira tuvo momentos inolvidables, como algunos invitados que acompañaron a la barranquillera en sus conciertos: Maluma, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Ozuna, Manuel Turizo, Black Eyed Peas, Grupo Frontera, Bizarrap, Dana Paola, Belinda, el Grupo Niche y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Pero además cantó con sus hijos Milán y Sasha en Argentina y ellos la acompañaron en la mayor parte de la gira como espectadores orgullosos de su madre. En medio de todo esto celebró con Spotify el aniversario de dos de sus discos: los 30 años de Pies descalzos y los 20 de Fijación Oral. Para hacerlo sacaron nuevas versiones de éxitos como Antología, La pared, Día de enero, y Hips don’t lie con Ed Sheeran y Beéle. No contenta con eso, el trabajo se intensificó con el lanzamiento de Zootopia 2, cinta animada de Disney en la que la barranquillera reafirmó su papel como Gazelle, ahora con voz en español, uno de los personajes más queridos de la franquicia animada e interpretó la canción de la película: Zoo, en colaboración con Ed Sheeran y Blake Slatkin.

El año en el que Karol G hizo un viaje sonoro por Latinoamérica

“Quiero representar un pequeño pedazo de casa dondequiera que vaya para todos los latinos del mundo”, le dijo Karol G a la revista Rolling Stone en junio, tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta. Esa era, justamente, la ambición que tenía con este disco, que rompió el récord de mayor número de reproducciones para un trabajo latino tras una semana de estreno y debutó en la posición 3 del top global de Billboard: llevar por fuera de Colombia y Latinoamérica los ritmos propios de su tierra, gracias a la visibilidad que otorga ser una de las artistas femeninas más relevantes del género urbano a nivel mundial y al momento mainstream del que goza el género en la actualidad. En Tropicoqueta, la artista paisa fusiona merengue, bachata, vallenato, cumbia, ranchera y bolero, solo por mencionar algunos ritmos, con el fin de rendir homenaje y hacer un recorrido sonoro por los diferentes rincones de la región. El éxito del álbum le ha valido su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show en octubre y la nominación a la categoría Mejor álbum pop latino de los Grammy Anglo 2026, que se entregarán el 1 de febrero.

Pero el proyecto no se ha quedado solo en lo musical. Tropicoqueta, con el que la cantante también hizo un guiño a otras expresiones culturales latinas, como las telenovelas, se ha expandido a otros escenarios, como experiencias con fanáticos —la realizada con Airbnb— o la colección con Diesel. Sin embargo, el álbum no estuvo exento de críticas. Una de ellas, recién estrenado el disco, cuestionaba la imagen de la mujer latina que vendía el proyecto musical, que apuntaba al estereotipo, a la sexualización y a la cosificación, especialmente por el videoclip de Latina Foreva, uno de los sencillos de Tropicoqueta. En 2025 también estrenó su documental en Netflix y con este y el nuevo trabajo —que dominó listados y la catapultó a los grandes premios de la industria—, llega a 2026 con rumores de una nueva gira que promete engrandecer el universo de la tropicoqueta.

De Motomami a LUX: la reinvención de Rosalía

Si 2022 fue el año en que Rosalía Vila Tobella les enseñó a sus fans cómo ser “motomamis”, 2025 fue el año en que les pidió buscar la luz. Tras un silencio estratégico, la artista catalana regresó para demostrar que su ambición no tiene techo y se transformó en una figura que transita entre mística religiosa y vanguardia tecnológica. El epicentro de su revolución fue LUX, su cuarto álbum de estudio. Lanzado en noviembre, en esta obra Rosalía abandona el asfalto de los ritmos urbanos por los santuarios. Con estética de “monja futurista”, el disco fusionó la tradición coral de la Escolanía de Montserrat (específicamente en la canción Magnolias) con art-pop experimental, de la mano de leyendas como Björk.

Pero el buen año de Rosalía no se limitó a la música. La española dio el salto definitivo a la pantalla chica al confirmarse su participación en la esperada tercera temporada de la exitosa serie Euphoria, de HBO. Su debut actoral fue anunciado en mayo durante la Met Gala bajo un diseño de Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, un acto con el que selló su estatus como icono multidisciplinar y global. Y a pesar de su alcance global, la nacida en Bajo Llobregat mantuvo su compromiso social. En noviembre, cuando recibió el premio Global Icon, su discurso no fue de autocelebración sino de empatía con las víctimas de la DANA en España, recordando que, detrás de esa superestrella hay una mujer conectada aún con sus raíces.

Todos los años son de Bad Bunny: otra vez fue el más escuchado del mundo

Decir que este fue el año de Bad Bunny es poco, pues parece que todos los años son del Conejo Malo. La carrera del puertorriqueño viene en ascenso desde hace rato y en este punto ya resulta inalcanzable. Pasarán años para que alguien más pueda lograr algo semejante a lo de Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante que hace apenas 10 años trabajaba como empacador en un supermercado, y que este año se convirtió por cuarta vez en el artista más escuchado del mundo según Spotify, acumulando más de 19.000 millones de streams en lo que va de 2025. La primera vez que se coronó fue en 2020, año en que lanzó tres discos YHLQMDLG, LAS QUE NO IBAN A SALIR y EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO, y repitió la hazaña en 2021 y 2022, cuando lanzó Un Verano Sin Ti. Pero este año sí que ha sido suyo, pues no se ha dejado de hablar de él desde los primeros días de enero, cuando lanzó su octavo disco DeBí TiRAR Más FOToS, un trabajo dedicado a su natal Puerto Rico, en el que aborda todas las problemáticas de la isla, sin dejar de lado el tono fiestero, atrevido y explícito del reguetón. Un éxito rotundo, pero sobre todo un fenómeno rarísimo, porque por lo general la fama y la riqueza van creando una distancia insalvable entre los artistas y sus fanáticos, pero con Bad Bunny es al revés, el camino a ser una súper estrella lo acerca cada vez más a sus seguidores, y eso lo hace más genuino y encantador que cualquier otro.