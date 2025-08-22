Cinco gatos que inspiraron a grandes escritores

Combates en la Sierra Nevada de Santa Marta ponen en riesgo a comunidades campesinas e indígenas

Los combates entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo mantienen en zozobra a Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades campesinas e indígenas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.