Cinco periodistas murieron en medio de ataque israelí a hospital en Franja de Gaza

Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron este lunes en un ataque israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, donde fallecieron en total 20 personas, según la Defensa Civil del territorio palestino.

El portavoz de la organización de rescatistas, Mahmud Basal, reportó que 20 personas murieron en el ataque al Hospital Nasser en Jan Yunis (sur de la franja), entre ellos “cinco periodistas y un miembro de la Defensa Civil”. Entre los reporteros abatidos hay colaboradores de las agencias de noticias The Associated Press y Reuters y de la cadena televisiva Al Jazeera

El hospital, uno de los últimos centros sanitarios que sigue parcialmente operativos en la Franja de Gaza, ha sido blanco del fuego israelí en varias ocasiones desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Lea más: Liberaron a Kilmar Ábrego, el migrante deportado por error a El Salvador y que luego fue detenido tras su regreso a EE. UU.

Antes del anuncio de estas muertes, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF) había reportado cerca de 200 periodistas muertos desde el inicio del conflicto bélico.

El ejército israelí indicó que había efectuado “un ataque en la zona del hospital Nasser” y agregó que “lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales”.

La fuerza armada agregó que “el jefe del Estado Mayor ordenó que se realizara una investigación preliminar lo antes posible”.

Según Basal, el primer ataque fue perpetrado con un dron explosivo, y luego hubo un bombardeo cuando los heridos estaban siendo evacuados.

La cadena internacional Al Jazeera, con sede en Catar, dijo que uno de sus fotoperiodistas, el camarógrafo Mohamed Salama, murió en el ataque.