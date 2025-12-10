Cinco políticos competirán para ser el candidato presidencial del Partido Conservador, ¿los conoce?

Este miércoles 10 de diciembre, el Partido Conservador presentó quiénes serán los cinco precandidatos que competirán por su aspiración presidencial para las elecciones de 2026: Carlos Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde, el coronel (r) Carlos Velásquez y Efraín Cepeda, quienes participarán en el proceso interno que el directorio definirá en las próximas semanas.
Contexto: Crisis en el Conservatismo: pulso por candidatura presidencial se agita a 24 horas del cierre de inscripciones
Durante semanas se asumió que Efraín Cepeda sería el candidato único del Partido Conservador para 2026, debido a su peso interno y a su trayectoria de más de tres décadas en el Congreso.