Cinco políticos competirán para ser el candidato presidencial del Partido Conservador, ¿los conoce?

Este miércoles 10 de diciembre, el Partido Conservador presentó quiénes serán los cinco precandidatos que competirán por su aspiración presidencial para las elecciones de 2026: Carlos Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde, el coronel (r) Carlos Velásquez y Efraín Cepeda, quienes participarán en el proceso interno que el directorio definirá en las próximas semanas. Contexto: Crisis en el Conservatismo: pulso por candidatura presidencial se agita a 24 horas del cierre de inscripciones Durante semanas se asumió que Efraín Cepeda sería el candidato único del Partido Conservador para 2026, debido a su peso interno y a su trayectoria de más de tres décadas en el Congreso.

Efraín Cepeda pasa de ser candidato único a competir internamente

Nacido en Barranquilla en 1950, es economista de la Universidad de los Andes, presidente del Senado para el periodo 2024–2025 y senador desde 1991, con una carrera que combinó dirección gremial en el Atlántico, presidencias del partido y un papel central en debates legislativos, incluida su oposición a varias reformas del gobierno de Gustavo Petro. Su historia política incluye apoyos tempranos al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, múltiples reelecciones al Senado, dos presidencias de la corporación y varios periodos al frente del directorio conservador. En los últimos años, su nombre también ha aparecido en investigaciones judiciales. En 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió procesos por presunto tráfico de influencias en la Dian y por supuestas irregularidades en contratos del Invías.

Un año antes, fue mencionado en un interrogatorio de la Fiscalía sobre contratos de la UNGRD. Pese a que se proyectaba como candidato único, el Partido Conservador decidió abrir una competencia interna, lo que llevó a Cepeda a disputar la nominación con otros cuatro precandidatos.

Carlos Felipe Córdoba llega desde los órganos de control a la precampaña

Carlos Felipe Córdoba Larrarte, excontralor general de la República (2018–2022), llega a la contienda tras una carrera en órganos de control y en programas gubernamentales de juventud y lucha anticorrupción. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, con especializaciones en gerencia y maestrías en acción política y comunicación política de universidades en Colombia y España. Antes de dirigir la Contraloría fue vicecontralor, auditor general y funcionario de la administración departamental de Risaralda. Su precandidatura conservadora busca agrupar sectores de derecha y centroderecha con un mensaje centrado en “resultados”. También ha enfrentado cuestionamientos sobre la rapidez y número de sus títulos de posgrado, recogidos en una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá sin que esto haya derivado en procesos penales.

Juana Carolina Londoño busca llevar el liderazgo regional al nivel presidencial

Juana Carolina Londoño Jaramillo, representante a la Cámara por Caldas para 2022–2026, es abogada de la Universidad de Caldas y especialista en Derecho de los Negocios del Externado. Ha sido concejal de Manizales, congresista en dos periodos y presidenta de FiduColdex entre 2014 y 2018, lo que le dio un perfil técnico en comercio y economía. Desde las comisiones económicas e internacionales busca proyectarse a la política presidencial como figura del conservatismo regional. Lea también: Tensión y heridas: el turbulento cierre de inscripciones al Congreso

Rubén Darío Lizarralde: la propuesta empresarial dentro del conservatismo

Rubén Darío Lizarralde Montoya, abogado y socioeconomista de la Javeriana con maestría en gerencia de la Universidad de Miami, fue ministro de Agricultura entre 2013 y 2014 en el Gobierno Santos y gerente general de Indupalma. Su trayectoria combina cargos públicos en desarrollo económico y trabajo directo con el sector agroindustrial y petrolero, incluyendo la presidencia de Campetrol. Ahora se inscribió como precandidato conservador con un enfoque en gestión y política rural.

Coronel (r) Carlos Velásquez: la carta de seguridad