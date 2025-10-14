En cinco semanas, interventora de Nueva EPS acumuló 618 desacatos de tutelas; ¿por qué?

La tormenta en la Nueva EPS está lejos de cesar. Además de los problemas financieros que atraviesan en medio de la crisis del sistema de salud, también la quejan los problemas legales. Una reciente confusión con una orden de captura de la Policía en la sede de esa institución en Bogotá puso al descubierto los incumplimientos legales que también aqueja.
El pasado miércoles 8 de octubre uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron a las instalaciones de esa aseguradora para hacer efectiva una orden de arresto del Juzgado Penal del Circuito de Yarumal (Antioquia).
“Me permito comunicar a su Honorable despacho sobre las actividades adelantadas frente al arresto en contra de la señora Gloria Libia Polanía Aguillón”, se lee en un documento de la Policía publicado por El Tiempo. Pero ese arresto no se cumplió a razón de una renuncia.