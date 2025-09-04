Cinco señales sutiles de demencia en gatos

3 y 4
El pasaje pasaría de costar $3.400 a $4.200 el próximo año, un aumento que golpearía dramáticamente los bolsillos de las familias de ingresos bajos y medios.
El “rey” de la moda ya había previsto un futuro sobre su compañía tras los últimos problemas de salud que le impidieron asistir a algunos desfiles.
El dólar en Colombia cerró en $3.991 tras una jornada bajista, mientras los mercados globales esperan un inminente recorte de tasas por parte de la Fed.
La Tricolor necesita tres puntos para confirmarse en el Mundial de 2026.
La ausencia de funcionarios en el Congreso de Analdex y las duras críticas a la reforma tributaria y otras políticas marcaron la jornada.
