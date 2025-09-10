Más de 100 películas se verán esta semana en Medellín en Cinemancia 2025

Del 11 al 20 de septiembre se llevará a cabo el Festival Metropolitano de Cine - Cinemancia, el cual cumplirá cinco años de estar llenando el Valle de Aburrá de películas y cortometrajes. Más de 40 invitados de países como México, España, Países Bajos y Argentina participarán en los diez días de programación, en los que se proyectarán 114 películas y cortometrajes de 25 países.
Cinemancia nació en 2021, cuando recién las salas de cine habían reiniciado actividades después de la pandemia por Covid 19. “Nosotros nos concentramos en películas que, por muchísimas razones –muchas de ellas de carácter económico– no circulan en las salas de cine, o al menos no con la frecuencia o visibilidad que creemos que deberían tener”, explica Pablo Roldán, director del festival, quien también asegura que en el fondo de esta iniciativa está la firme creencia de que el cine debe verse en cine.
Una de las novedades de este año es que algunas de las actividades centrales del festival girarán alrededor de la pregunta “¿Qué es la ficción?”. Este interrogante es el centro del programa especial del evento en el que cinco invitados, entre los que se encuentran cineastas, críticos y programadores, analizarán posibles respuestas.
“Lo interesante de hacernos preguntas en torno a la ficción es que surge una segunda cuestión: ¿dónde está la ficción? Y es ahí donde empezamos a descubrir que la ficción, en realidad, está en todas partes. Esa ha sido también parte de nuestra exploración y descubrimiento a lo largo del tiempo. Toda la programación del festival responde, en cierto modo, a esa misma inquietud”, asegura Roldán.