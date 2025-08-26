Colombia celebra el jazz en septiembre con una red nacional de festivales

El género musical creado por las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans (Estados Unidos) a finales del siglo XIX, como el resultado natural del encuentro entre las tradiciones culturales de África, Europa y el Caribe, el jazz, se prepara para recorrer el país durante el mes de septiembre.
Septiembre de nuevo será el mes del jazz en Colombia, con invitados internacionales de raíces africanas como Richard Bona y Tom Diakité, homenajes al maestro Edy Martínez y una agenda que une a los principales festivales del país: Medejazz, Pastojazz y Ajazzgo (Cali).
Se trata del Circuito de Jazz Colombia, una iniciativa que por años ha reunido a algunos de los festivales más importantes del país. En esta edición, el Centro Nacional de las Artes (CNA), se integra como escenario de referencia dentro de esta red cultural, sumando a Bogotá a un recorrido que conecta a Cali, Medellín y Pasto alrededor del jazz.
La unión hace la fuerza, con el encuentro de PastoJazz, Ajazzgo, MedeJazz, el Festival Internacional de Jazz de Colsubsidio, además del festival Jazz al Parque.
Así, presentan una agenda conjunta de septiembre del CNA como parte del circuito, así como la convocatoria, en articulación con el Ministerio de las Culturas, que permitirá que dos agrupaciones regionales viajen al Festival de Jazz de Mompox.
“Esta es una invitación para activar nuestro circuito de jazz, para que la gente lo conozca y sepa que, por primera vez, el Centro Nacional de las Artes se suma a una red que lleva más de 30 años trabajando por esta escena en todas las regiones del país”, afirmó Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes.
Por su parte, Juan Carlos Santacruz, director de PastoJazz, recordó que el circuito les ha permitido a Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Pasto circular artistas locales y traer a Colombia propuestas internacionales, convirtiendo al país en un gran festival durante el mes de septiembre. “Este trabajo conjunto nos permite construir tejido, pensar en una agenda compartida y ampliar las posibilidades musicales del país y de nuestras ciudades”, señaló.