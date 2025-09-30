¿Cuál de los tres hijos de Messi podrá ser su sucesor? Vídeo viral en redes apunta al más pequeño

A sus 38 años, Leo Messi todavía impresiona con la destreza en cancha y, mientras sigue trabajando por alcanzar los 1.000 goles en su carrera y por llevar al Inter Miami a las fases finales de la MLS, sus tres hijos siguen sus pasos en las inferiores del club.
Tanto Thiago como Mateo y Ciro se han viralizado en ocasiones por su gran destreza con la pelota, todos con estilos de juego muy similares. Sin embargo, hay uno de ellos que parece la copia de Leo cuando apenas jugaba en el Grandoli a corta edad. ¿Cuál de los tres será?