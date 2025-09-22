¿Cirugía oral en perros? Riesgos y recomendaciones

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
La Policía Nacional alertó que la extorsión digital ya concentra el 56 % de los casos en Colombia durante este año, con 4.573 denuncias.
El monto radicado por el Gobierno es de $556,9 billones; de los cuáles $26,3 billones estarán financiados por la reforma tributaria.
El comercio, la logística y el servicio al cliente son los sectores con mayor movimiento en esta época del año. Naf Naf, Studio F, Outlet Todo al 50%, Alkomprar y Alkosto lideran la búsqueda de talento.
Con el fin de continuar con un riguroso plan de control que cumple ya siete años, un equipo de expertos adelantará la captura cuidadosa para estudiarlas y monitorearlas.
La planta, propiedad de Coltrópicos, busca ampliar las exportaciones, aprovechar la fruta que no se comercializa en fresco y llegar a mercados donde esta enfrenta limitaciones logísticas.
id