¿Cómo le parece? Cirujano se hizo amputar las piernas para cobrar un seguro de 590 mil dólares

Un aberrante caso ha generado indignación en los habitantes de la ciudad de Truro, Cornwall, Inglaterra, luego de conocerse la condena de dos años y ocho meses de prisión para un cirujano que admitió haberse amputado las piernas con la finalidad de cobrar un seguro de 590.000 dólares.

Se trata de Neil Hopper, de 49 años, quien recientemente fue hallado culpable en dos cargos por fraude y tres por posesión de imágenes pornográficas extremas vinculadas también a mutilaciones. El exmédico del Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) perdió su derecho a ejercer en 2023, tras confesar que se había congelado “deliberadamente la parte inferior de las piernas, causándose daños directos con hielo seco”.

El Tribunal de la Corona de Truro concluyó que las lesiones de Hopper fueron autoinfligidas, ya que el 17 de mayo de 2019 había ingresado al centro hospitalario por síntomas de una supuesta sepsis, engañando tanto a médicos como a las aseguradoras.

De acuerdo con Medlineplus, la sepsis es una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo, en respuesta a una infección (bacteriana, viral o fúngica), desencadena una respuesta inflamatoria extrema y desequilibrada que daña los propios órganos y tejidos. Los galenos decidieron amputarle ambas piernas- por debajo de la rodilla-, por lo que reclamó 466.000 libras esterlinas.

Sin embargo, lo que llamó la atención en Reino Unido fue el interés sexual de Hopper por la amputación de manera codiciosa, porque le encontraron videos de mutilaciones sacados de una página pornográfica extrema en la que se veía a hombres autoamputándose sus genitales a cambio de dinero.