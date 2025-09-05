Citas por mensaje de texto que invitan a tomar un café: la insólita manera de Hamás para pagar los salarios en Gaza

Todo empieza con una invitación por SMS a tomar un café, luego un encuentro entre las ruinas y una suma de dinero cambia de manos. Así, y pese a la guerra, es como Hamás sigue pagando los salarios de los funcionarios del gobierno de Gaza.
Casi dos años después del inicio de las hostilidades, Israel ha infligido duros golpes a Hamás y continúa persiguiendo a los miembros y combatientes del movimiento islamista palestino que tomó el poder en Gaza en 2007.
La ofensiva israelí en Gaza, represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023, dejó decenas de miles de muertos y una catástrofe humanitaria denunciada por multitud de oenegés y por la comunidad internacional.