(Video) Ciudadano convirtió estación de Transmilenio en ring de boxeo: agredió al policía que evitó que se colara

Un nuevo caso de intolerancia contra la autoridad se registró en Bogotá y quedó grabado en video. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, muestran a un ciudadano agrediendo a un patrullero de la Policía Nacional que le impidió ingresar sin pagar a la estación Ricaurte de TransMilenio, ubicada sobre la carrera 30, en el sur de la ciudad.

En el material audiovisual se observa al hombre, vestido con buzo negro, jeans claros y zapatos blancos, forcejeando con el uniformado en plena vía exclusiva del sistema de transporte masivo. Aunque en el lugar también se encontraba una patrullera, esta no interviene durante la agresión a su compañero.