Desde el 24 de noviembre se podrá conseguir la Cívica conmemorativa de J Balvin – Ciudad Primavera

Así como ha ocurrido con otros grandes conciertos y artistas que han visitado la ciudad, el Metro de Medellín se unió al espectáculo que J Balvin dará el próximo 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot llamado Hecho en Medellín, Ciudad primavera con el lanzamiento de una tarjeta Cívica conmemorativa.
La tarjeta saldrá a la venta al público desde este lunes 24 de noviembre, será amarilla con una flor al centro (el tema central de estos conciertos y que también tuvieron eco en la colección que acabó de lanzar con Vélez) y el logo distintivo de los rayos de J Balvin.
Esta será una Cívica eventual, que solo saldrá al público por este concierto de Balvin.