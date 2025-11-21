x

Desde el 24 de noviembre se podrá conseguir la Cívica conmemorativa de J Balvin – Ciudad Primavera

Así como ha ocurrido con otros artistas y otros conciertos –como Juanes y Karol G– saldrá una tarjeta cívica conmemorativa para usarla en el sistema Metro.

    Así luce la tarjeta Cívica de J Balvin. FOTO Cortesía Metro de Medellín
    Así luce la tarjeta Cívica de J Balvin. FOTOA Cortesía Metro de Medellín
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 26 minutos
Así como ha ocurrido con otros grandes conciertos y artistas que han visitado la ciudad, el Metro de Medellín se unió al espectáculo que J Balvin dará el próximo 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot llamado Hecho en Medellín, Ciudad primavera con el lanzamiento de una tarjeta Cívica conmemorativa.

La tarjeta saldrá a la venta al público desde este lunes 24 de noviembre, será amarilla con una flor al centro (el tema central de estos conciertos y que también tuvieron eco en la colección que acabó de lanzar con Vélez) y el logo distintivo de los rayos de J Balvin.

Puede leer: De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez

Esta será una Cívica eventual, que solo saldrá al público por este concierto de Balvin.

Condiciones para reclamar la tarjeta Cívica de J Balvin

Así luce la tarjeta Cívica de J Balvin. FOTOA Cortesía Metro de Medellín

Esta Cívica tiene algunas condiciones de venta. Lo primero es saber que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, valdrá 11.500 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La venta comenzará el lunes 24 de noviembre.

Según el Metro de Medellín se podrá adquirir en las estaciones de la línea A como:
Niquía (Norte)
San Antonio (Oriente)
Ayurá

Y de la línea B:
Estadio (Oriente)
San Javier J

“Esta Cívica podrá recargarse en puntos de venta en estaciones, en máquinas de recarga automática y puntos de recarga externa”, confirmaron y agregaron que la venta se dará hasta agotar existencias.

La historia de estas Cívicas conmemorativas musicales

Hace más de 13 años Madonna tuvo su tarjeta cívica en Medellín con motivo de sus presentaciones en la ciudad en medio de su gira MNDA Tour. Un año después fue Beyonce y luego llegaron los locales.

Juanes fue el primer artista en tener su propia tarjeta cívica que no tenía su imagen, sino una ilustración de Medellín con el edificio Coltejer y sus montañas de fondo y un mensaje que decía: “Siempre hay que regresar a la esencia de las cosas, al principio. Y en mi caso, Medellín significa eso, el principio y el final de todo. Amo el lugar en el que nací, nunca me he ido, mi cuerpo viaja por el mundo, mi corazón permanece aquí”.

Luego siguieron las tarjetas de Karol G y Feid.

