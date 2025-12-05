x

Gobierno y Clan del Golfo acordaron tres zonas de ubicación temporal para sus tropas. ¿Dónde estarán?

El acuerdo hizo parte de los avances entre las partes, tras la última reunión en Doha, Catar.

  • Los jefes de cada delegación, de izquierda a derecha: Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), del Clan del Golfo,; y Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno. FOTO: CORTESÍA CONSEJERÍA DE PAZ.
    Los jefes de cada delegación, de izquierda a derecha: Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), del Clan del Golfo,; y Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno. FOTO: CORTESÍA CONSEJERÍA DE PAZ.
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron una serie de acuerdos tras su última reunión de paz en Catar.

Los acuerdos están agrupados en cuatro puntos: las dos delegaciones y con la presencia de los países mediadores acordaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).

En estas zonas se realizará la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de más de 9.000 combatientes del Clan del Golfo.

Para implementar estos acuerdos, se expedirá un acto administrativo para determinar los lugares específicos de las ZUT, donde además se conocerá el listado total de los combatientes, se definirán los protocolos de seguridad, logística, tránsito y verificación de estas tres zonas.

Además, el próximo 18 de diciembre se instalará el “Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos alcanzados frente a las ZUT”.

Entre otras acciones acordadas se encuentra la ampliación de otras zonas de acciones piloto para “con el objetivo de hacer extensivos los compromisos fijados a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial”.

Las nuevas zonas son Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Otro punto acordado tiene que ver con el inicio de acciones humanitarias por parte del gobierno y el EGC para conocer las condiciones de salud y dignidad de las personas pertenecientes a ese grupo armado recluidas en centros penitenciarios y carcelarios del país y del exterior.

Igualmente, se asignó a Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), para que realice el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos acordados en estos diálogos.

El documento fue suscrito por Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno; Luis Armando Pérez Castañeda (alias “Jerónimo”), por el Estado Mayor Conjunto del EGC; así como por voceros no pertenecientes al EGC, el equipo técnico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), un observador Procuraduría General de la Nación, abogados no pertenecientes al EGC y observadores de la Fuerza Pública.

