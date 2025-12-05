Gobierno y Clan del Golfo acordaron tres zonas de ubicación temporal para sus tropas. ¿Dónde estarán?

El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunciaron una serie de acuerdos tras su última reunión de paz en Catar.

Los acuerdos están agrupados en cuatro puntos: las dos delegaciones y con la presencia de los países mediadores acordaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).

En estas zonas se realizará la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de más de 9.000 combatientes del Clan del Golfo.

Para implementar estos acuerdos, se expedirá un acto administrativo para determinar los lugares específicos de las ZUT, donde además se conocerá el listado total de los combatientes, se definirán los protocolos de seguridad, logística, tránsito y verificación de estas tres zonas.

Además, el próximo 18 de diciembre se instalará el “Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los compromisos alcanzados frente a las ZUT”.