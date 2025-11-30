Golpe al Clan del Golfo: destruyen laboratorio que producía media tonelada de droga al mes en San Luis

Un contundente golpe propinaron las autoridades tras desmantelar un laboratorio industrial perteneciente a la Subestructura Gener Morales, del Clan del Golfo en la vereda Montenegro, en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño.

La operación, desarrollada por tropas del Grupo Mediano de Caballería N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y la Fiscalía, dejó al descubierto una compleja estructura dedicada al procesamiento y camuflaje de clorhidrato de cocaína.

Según las autoridades, el laboratorio tenía la capacidad de producir hasta 500 kilogramos mensuales del estupefaciente mediante una modalidad difícil de detectar: la impregnación de cocaína en cajas de cartón que simulaban ser empaques para el transporte de banano y piña hacia mercados internacionales.

Durante la intervención, los soldados hallaron maquinaria hidráulica, estructuras de secado, insumos químicos en grandes cantidades y miles de empaques ya contaminados con la droga. En total, fueron destruidos 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 165 galones de acetona, 275 galones de otros insumos líquidos, 50 kilogramos de sustancias sólidas, 1.800 cajas de cartón y 7.200 láminas internas impregnadas. También se inutilizaron prensas, moldes, rodillos, motobombas, estructuras de madera, una tolva, un decantador y gatos hidráulicos usados para compactar la sustancia.

El Ejército afirmó que con esta acción se afecta la comercialización de cerca de 2’700.000 dosis, valoradas en más de 600 millones de pesos, recursos que serían destinados al fortalecimiento de su aparato criminal y su red transnacional de narcotráfico.