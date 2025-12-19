Clan del Golfo mató a una niña de 14 años en Briceño, Antioquia

La crisis humanitaria en Briceño, Norte de Antioquia, sigue agravándose. En plena zona urbana, integrantes del Clan del Golfo desataron un infierno y asesinaron a dos personas, una de ellas una niña de 14 años acribillada a quemarropa.

Según versión de las autoridades, hombres armados llegaron hasta una casa en el barrio Divino Niño y tras un breve cruce de palabras señalaron a los ocupantes como integrantes de las disidencias del frente 36 al bando de alias Ramiro. Tras esto, sacaron sus armas y dispararon indiscriminadamente asesinando a un hombre, a la menor de edad, y dejando herida a otra mujer adulta.

De acuerdo con las autoridades, la niña víctima sería hermana de un integrante de dicho grupo disidente y ese hecho habría sido suficiente para que los sicarios del Clan del Golfo la acribillaran.

El doble homicidio aumenta la zozobra en la que vive la población de este municipio azotado históricamente por la guerra. Hace un mes la Defensoría del Pueblo lanzó una preocupante alerta sobre la crisis humanitaria que padece el municipio por cuenta de un complejo entramado de violencia en el que hacen presencia al menos cuatro grupos ilegales que están desangrando al municipio en medio de su disputa por el control estratégico de la movilidad de drogas y armas, y la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito y la explotación minera ilegal.

En este momento el Frente 36 —del Bloque Magdalena Medio, adscrito al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF)— mantiene una guerra sin cuartel con otro grupo emergente, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos —formada este año 2025 a partir de una división del disidente Frente 18 de las extintas Farc—. Y como si ya no fuera suficiente ese enfrentamiento para causar zozobra entre habitantes de la cabecera municipal y zonas rurales, existe un segundo enfrentamiento entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y para completar, según la Defensoría, no descarta que estas confrontaciones puedan agudizarse tras la reciente salida del Frente 18 del EMBF y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), grupo disidente que opera bajo las órdenes del narcotraficante ‘Iván Mordisco’.