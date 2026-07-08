Ocho miembros del Clan del Golfo desertaron en plena crisis de la “paz total” con ese grupo

Ocho integrantes de la organización criminal Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército en el departamento de Chocó, en medio del posible desmantelamiento de la mesa de paz que ese grupo mantiene con el Gobierno Nacional, a un mes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro. El Ejército reportó que los delincuentes pertenecían al frente Baudó del cartel narcotraficante, el cual delinque en el sur de Chocó, y que se entregaron a las tropas del Gaula Militar, adscritas a la Brigada 15. Se presentaron ante los uniformados en el municipio de Alto Baudó, solicitando el respeto por sus vidas y entregando un arsenal compuesto por 8 fusiles, 19 proveedores de diferentes calibres, 1.492 municiones, 3 radios de comunicaciones y abundante material de intendencia.

“Esto debilita la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de esta estructura armada. Las tropas mantuvieron estricto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas”, indicó el Ejército en su reporte del caso, este martes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que dentro de los desmovilizados hay un cabecilla apodado “Jair”, quien lideraba una de las comisiones del Clan del Golfo en la zona. “Con este resultado, se evidencia que no vale la pena continuar en el mundo del delito y que la desmovilización es la mejor opción que tienen los integrantes de cualquier estructura criminal”, anotó el funcionario. Esta rendición se da en medio de una crisis en la relación entre el Gobierno Nacional y la organización criminal, que instalaron una mesa de paz en Doha, Catar, en septiembre de 2025.

Uno de los acuerdos fundamentales entre las partes era la activación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), para concentrar a combatientes con fines de desmovilización en Tierralta (Córdoba), Unguía y Belén de Bajirá (Chocó). El plan inicial era concentrar a los primeros 500 en Tierralta, el pasado 25 de junio, pero los representantes de ambas delegaciones aplazaron el proceso. Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella anunció que desmontaría la política de “paz total” de Gustavo Petro, lo que tiene en entredicho la continuidad de esa mesa de paz, a un mes de iniciar un nuevo mandato. El Clan del Golfo es actualmente la organización criminal más numerosa del país, con cerca de 10.000 integrantes y tentáculos en 23 departamentos. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Clan del Golfo creció un 100% en el gobierno de Gustavo Petro, ¿aprovechó la “paz total”? Bloque de preguntas y respuestas