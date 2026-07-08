Ocho miembros del Clan del Golfo desertaron en plena crisis de la “paz total” con ese grupo

Ocho integrantes de la organización criminal Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército en el departamento de Chocó, en medio del posible desmantelamiento de la mesa de paz que ese grupo mantiene con el Gobierno Nacional, a un mes de terminar el mandato del presidente Gustavo Petro.
El Ejército reportó que los delincuentes pertenecían al frente Baudó del cartel narcotraficante, el cual delinque en el sur de Chocó, y que se entregaron a las tropas del Gaula Militar, adscritas a la Brigada 15.
Se presentaron ante los uniformados en el municipio de Alto Baudó, solicitando el respeto por sus vidas y entregando un arsenal compuesto por 8 fusiles, 19 proveedores de diferentes calibres, 1.492 municiones, 3 radios de comunicaciones y abundante material de intendencia.