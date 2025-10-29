Lucha por todos los frentes contra el Clan del Golfo: ofrecen $100 millones por dos jefes en el occidente antioqueño

Una recompensa de hasta 100 millones de pesos fue ofrecida por dos integrantes del Clan del Golfo conocidos con los alias de “Chamizo” y “Borracho”, que siembran el terror en el occidente de Antioquia.

Le recomendamos leer: De la curúl a la “cana”: exconcejal de Ebéjico resultó ser cabecilla del Clan del Golfo

Entre otras cosas, estos dos sujetos serían los responsables del ataque contra la Policía del pasado 22 de abril en el corregimiento Sevilla, en jurisdicción del municipio de Ebéjico.

El atentado ocurrió cuando una patrulla policial se movilizaba por la vía que conduce a ese pueblo desde la capital antioqueña y a su paso los ilegales activaron un explosivo.

Aparte de los daños sufridos por el vehículo, dos policiales resultaron lesionados por la onda expansiva y tuvieron que ser remitidos hacia centros asistenciales de la zona para que recibieran atención médica.

La gabela económica para quien dé información que conduzca a la captura de los dos presuntos delincuentes fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón tras un consejo de seguridad que se hizo este martes, 28 de octubre, con la presencia de autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ejército, Policía y Fiscalía.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los bandidos de alias Chamizo y Borracho, del Clan del Golfo, responsables de haber atacado a nuestra Policía Nacional en el corregimiento Sevilla, de Ebéjico”, dijo Rendón.

En el mismo escenario, el mandatario seccional destacó la captura reciente de alias Lucumí, quien habría sido el responsable directo del ataque. También resaltó la disminución que se ha presentado en la criminalidad en la zona.

“Destacamos para Armenia, Heliconia y Ebéjico una reducción en las muertes violentas, este año, con lo que iba corrido para el mismo periodo de 2024, del 67 por ciento. Sin embargo, hay que arreciar el trabajo operativo en el corregimiento el Pueblito, de Heliconia, y buscar que las situaciones de inseguridad que se han registrado allí se puedan contener”, puntualizó.

También le sugerimos ver: Atacaron a tiros, en su propia casa, a un profesor en Ebéjico, Antioquia

No obstante, la contundencia de las cifras positivas, la presencia de grupos armados y su penetración en la vida social de la subregión ha llevado a que se mantenga una sensación de inseguridad e intranquilidad entre muchos pobladores.

Justamente, a principios de este mes fue condenado a seis años de cárcel un exconcejal, tras aceptar su pertenencia al Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); este sería un cabecilla importante dentro de la subestructura Edwin Román Velásquez. En el mismo proceso fue condenado también Aldair Antonio García alias “Pablo”, quien igualmente aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado.

Los operativos condujeron igualmente a la captura de otras diez personas comprometidas en las actuaciones de la organización delictiva.

Organismos de investigación han indicado que el Clan del Golfo sería el responsable de la extorsión a ganaderos y productores cafeteros en las localidades de Ebéjico, Caicedo, Anzá, Armenia Mantequilla, Heliconia y Angelópolis. También estaría tratando de controlar el tráfico de estupefacientes y para todo esto incurren en desplazamientos forzados, secuestros y homicidios selectivos.

También en septiembre pasado, un profesor fue víctima de un atentado en su propia casa del corregimiento La Clara. En total nueve disparos atravesaron las ventanas del inmueble, aunque, por fortuna, el educador salió ileso. No obstante, este tuvo que salir del pueblo buscando garantizar la conservación de su vida.

Igualmente, le puede interesar: Cinco miembros del Clan del Golfo muertos en Antioquia, ¿primeros resultados de estrategia nacional?