Lucha por todos los frentes contra el Clan del Golfo: ofrecen $100 millones por dos jefes en el occidente antioqueño

Una recompensa de hasta 100 millones de pesos fue ofrecida por dos integrantes del Clan del Golfo conocidos con los alias de “Chamizo” y “Borracho”, que siembran el terror en el occidente de Antioquia.

Entre otras cosas, estos dos sujetos serían los responsables del ataque contra la Policía del pasado 22 de abril en el corregimiento Sevilla, en jurisdicción del municipio de Ebéjico.

Le recomendamos leer: De la curúl a la “cana”: exconcejal de Ebéjico resultó ser cabecilla del Clan del Golfo

El atentado ocurrió cuando una patrulla policial se movilizaba por la vía que conduce a ese pueblo desde la capital antioqueña y a su paso los ilegales activaron un explosivo.

Aparte de los daños sufridos por el vehículo, dos policiales resultaron lesionados por la onda expansiva y tuvieron que ser remitidos hacia centros asistenciales de la zona para que recibieran atención médica.

La gabela económica para quien dé información que conduzca a la captura de los dos presuntos delincuentes fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón tras un consejo de seguridad que se hizo este martes, 28 de octubre, con la presencia de autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ejército, Policía y Fiscalía.