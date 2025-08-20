Tres comandantes del Clan del Golfo conservan su orden de captura suspendida: ¿se encargarán de la negociación con el Gobierno?

De los cinco integrantes de la cúpula de la organización criminal Clan del Golfo, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), hay tres que todavía conservan el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura.

Se trata de Orozman Orlando Ostén Blanco (“Rodrigo Flechas”), Elkin Casarrubia Posada (“el Cura” o “Joaquín”) y Luis Armando Pérez Castañeda (“Bruno” o “Jerónimo”), lo que los proyecta como los eventuales encargados de la negociación con el Gobierno Nacional, una vez se concreten los acercamientos de paz que ya ajustaron dos reuniones en Doha, Catar.

La Casa de Nariño les suspendió las órdenes de captura en agosto de 2024, pero los diálogos exploratorios no habían registrado mayores avances.

Los otros dos miembros de la cúpula, o Estado Mayor Conjunto (como ellos le dicen), que mantienen las órdenes de arresto activas, son el máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), y el segundo al mando, José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”).

Ambos están pedidos en extradición por Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.

Acerca del estatus judicial de estos cabecillas y de las conversaciones exploratorias en Catar, EL COLOMBIANO consultó al abogado Ricardo Giraldo, quien funge como asesor jurídico de esa organización ilegal en el marco de los acercamientos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El jurista fue cauto en sus respuestas, que presentó por escrito, y no quiso dar detalles sobre las reuniones, aduciendo que son confidenciales. Aun así, confirmó que la nación del Medio Oriente está brindando apoyo logístico a los delegados de ambas partes.