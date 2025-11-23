Jueza del caso de Aguas Vivas no tiene ningún vínculo con uno de los abogados defensores

El caso de la audiencia de Daniel Quintero por el lío del terreno de Aguas Vivas no deja de moverse. En estas páginas contamos de una supuesta inhabilidad que tendría la juez del caso porque habría hecho un trabajo de grado con un miembro del bufete de Santiago Trespalacios, que es el abogado defensor de cuatro de los imputados.
Sin embargo, nos equivocamos. La juez de la audiencia del caso Aguas Vivas contra Daniel Quintero y varios de sus secretarios se llama Paola Dávila Torres, y no Elizabeth Vélez Galvis como publicamos. La juez Elizabeth sí hizo la tesis pero hoy lidera otro despacho en el Valle de Aburrá. Mientras que Paola Dávila, la encargada del juicio, no tiene ninguna relación con el bufete. Es decir, no habría ninguna inhabilidad.