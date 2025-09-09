x

Estudie y trabaje en Claro: la compañía tiene convocatoria para formar técnicos con contrato de aprendizaje y sostenimiento

La empresa ofrece apoyo de sostenimiento, auxilio de transporte y posibilidad de vinculación laboral al culminar los estudios. La convocatoria está dirigida a bachilleres que no hayan tenido contrato de aprendizaje.

  Jóvenes en Bogotá podrán acceder a formación técnica y realizar prácticas directamente en Claro Colombia. FOTO: GETTY
    Jóvenes en Bogotá podrán acceder a formación técnica y realizar prácticas directamente en Claro Colombia. FOTO: GETTY
  El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
    El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Conseguir el primer empleo sin experiencia es uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia. Pensando en ellos, Claro abrió una convocatoria especial para apoyar a bachilleres que quieran estudiar un programa técnico y, al mismo tiempo, realizar sus prácticas dentro de la compañía.

La empresa ofrece la posibilidad de formarse en áreas como Administración Comercial u Operaciones Administrativas y Comerciales, con el respaldo de un contrato de aprendizaje que garantiza apoyo económico durante todo el proceso y la oportunidad de quedarse trabajando en Claro al finalizar.

Lo que ofrece Claro para patrocinar estudio

El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY

Los seleccionados firmarán un contrato de aprendizaje, que contempla:

Etapa lectiva: Apoyo de sostenimiento equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMLV).

Etapa productiva: Apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, afiliación a EPS y ARL, además del pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Posibilidad de continuar vinculado a la empresa al finalizar el proceso académico y práctico.

Un punto clave es que los aspirantes no deben haber tenido contrato de aprendizaje previo.

Requisitos para aplicar

- Contar con bachillerato completo.

- Residir en Bogotá D.C.

- Tener disposición para iniciar estudios técnicos en un centro de formación privado.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?

- Ingresa a la plataforma de Magneto Empleos.

- Acceda a este enlace o en la barra de búsqueda, escriba Claro y selecciona la vacante correspondiente al programa técnico. También puede filtrar por “Tipo de pasantías” y selecciona “Patrocinio de estudios” y luego escoger la convocatoria de Claro.

- Crea tu perfil o inicia sesión si ya tienes cuenta.

- Completa los datos solicitados y adjunta tu hoja de vida.

- Postúlate directamente a la convocatoria y espera el contacto del equipo de selección de Claro.

