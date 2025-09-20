Oportunidad para estudiantes: Claro busca practicantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades

Claro Colombia anunció la apertura de su programa de prácticas profesionales para el primer semestre de 2026, una iniciativa que busca conectar el aprendizaje académico de los estudiantes universitarios con la experiencia de un entorno laboral real. La compañía, líder en telecomunicaciones y tecnología en el país, busca formar a jóvenes que deseen fortalecer sus habilidades, establecer contactos profesionales y dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

¿Qué carreras pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a: - Estudiantes de Administración de Empresas. - Ingeniería de Sistemas. - Ingeniería Industrial. - Mercadeo. - Comunicación Social. - Psicología.

¿En qué ciudades hay vacantes de Claro?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Bogotá, Medellín y otras ciudades del país.

¿Cuáles son los beneficios de ser practicante en Claro?

Claro resalta que “esta experiencia les permitirá integrarse a equipos de expertos, generar ingresos y explorar sus fortalezas y áreas de mejora dentro de una de las compañías más importantes de Colombia y la región”. Le puede interesar: Bimbo busca conductores entregadores en Bogotá y municipios aledaños: así puede postularse

Requisitos para participar a la convocatoria de prácticas en Claro

Contar con la autorización de la institución educativa para iniciar el proceso de prácticas profesionales. Tener disponibilidad para cumplir con el horario laboral establecido. No haber tenido un contrato de aprendizaje previo. “Buscamos a las personas adecuadas, personas que deseen innovar, crear, liderar, transformar! Queremos atraerte, pero más allá de eso queremos contar con el mejor talento, estamos comprometidos con el desarrollo profesional de cada uno de nuestros colaboradores. Queremos que experimentes los desafíos, recompensas y oportunidades de trabajar con la mejor empresa de telecomunicaciones del país ¿Te atreves?”, fue la invitación de Claro en la convocatoria a los jóvenes. Lea más: ¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

1- Ingrese al siguiente enlace: Ofertas de trabajo como practicantes de Claro en Bogotá. 2- Cree su perfil en la plataforma o inicie sesión si ya está registrado. 3- Complete la información solicitada, adjunte su hoja de vida y postúlese. 4- Espere el contacto del equipo de selección de Claro para continuar con el proceso. “Con esta iniciativa, Claro reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de los jóvenes colombianos, brindándoles apoyo y herramientas para fortalecer su perfil y adquirir experiencia en una empresa referente en innovación y tecnología”, finalizó la compañía en su convocatoria. Conozca también: ¿Quiere estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo? Colfuturo le explica cómo hacerlo