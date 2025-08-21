La escuela móvil de barismo que lleva la magia del café a jóvenes vulnerables de Medellín

El carrito móvil esconde la magia del buen café. Espresso, americano, ristretto, lungo, latte, capuchino, carajillo, macchiato, mocca; que con el método origami, chemex, en prensa francesa o sifón japonés. O chocolate, infusiones y aromáticas para los de otros gustos. El carrito móvil está a la altura de preparaciones de bebidas de calidad, pero también oculta en cada taza el arte de la solidaridad.
En realidad, son dos carritos que forman parte de una escuela móvil de barismo que da clases gratis a adolescentes, jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad o riesgo social, para que tengan oportunidades y herramientas que les ayuden a sacar adelante proyectos de vida, conseguir trabajo o emprender.
La escuela pertenece a One forest, un proyecto de la fundación Juguemos en el Bosque, la cual fue creada en 2010 por Lucas Velilla de los Ríos y algunos amigos, para llevar recreación a hogares de protección y centros de adopción de niños y niñas en Medellín y el Valle de Aburrá. Hoy la fundación cumple su labor social con casi 750 menores de edad de 15 instituciones: una vez a la semana los voluntarios van a cada una de ellas y hacen del juego una herramienta para promover diversión, recreación, esparcimiento, pero también formación en valores, derechos y deberes; en fin, para llevar alegría a niños y niñas que por distintas circunstancias no están con sus familias.
Hacen salidas a parques de diversiones, van a piscina, a campamentos, a lugares en los que los menores de edad puedan cambiar de aire y conocer otros espacios de ciudad. Una vez al año les celebran los 15 a adolescentes de estas instituciones, con vestidos repolludos y maquilladoras y música y comida rica y torta y limobus; cada diciembre los niños y niñas reciben en esos hogares los regalos que piden en cartas al Niño Jesús y tienen una fiesta navideña inolvidable; una vez al año van al mar, ya son 500 menores de edad que han conocido el mar gracias a la fundación.