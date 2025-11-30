800 ciclistas vibraron en el Clásico El Colombiano-2025, con el triunfo de Miguel Pajón en los 63 km

El Clásico El Colombiano fue toda una fiesta deportiva este domingo por el Oriente antioqueño.
Aún no había amanecido, y por las calles de El Retiro ya se venía en la madrugada a ciclistas, en medio del frío que se siente en ese municipio, cargado de emoción para tomar la partida en la prueba recreativa más tradicional de este deporte en Colombia y la cual cumple 52 años de creación.
En total participaron 800 deportistas desde los 18 años en adelante, quienes desafiaron dos recorridos, de 113 y 63 kilómetros.
Las emociones comenzaron a las 6:00 de la mañana con el reto del gran fondo, con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro, alcanzando un desnivel positivo de 2.060 metros.
La segunda distancia fue de 63 kilómetros, con un ascenso total de 780 metros, abierta tanto a bicicletas de ruta como de ciclomontañismo.