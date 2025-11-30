x

800 ciclistas vibraron en el Clásico El Colombiano-2025, con el triunfo de Miguel Pajón en los 63 km

El certamen de ciclismo recreativo más tradicional de Colombia llegó este domingo a su edición 52 por el Oriente de Antioquia.

  • Miguel Pajón, campeón del recorrido de 63 km del Clásico EC-2025. Foto: Manuel Saldarriaga.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 35 minutos
El Clásico El Colombiano fue toda una fiesta deportiva este domingo por el Oriente antioqueño.

Aún no había amanecido, y por las calles de El Retiro ya se venía en la madrugada a ciclistas, en medio del frío que se siente en ese municipio, cargado de emoción para tomar la partida en la prueba recreativa más tradicional de este deporte en Colombia y la cual cumple 52 años de creación.

En total participaron 800 deportistas desde los 18 años en adelante, quienes desafiaron dos recorridos, de 113 y 63 kilómetros.

Las emociones comenzaron a las 6:00 de la mañana con el reto del gran fondo, con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro, alcanzando un desnivel positivo de 2.060 metros.

La segunda distancia fue de 63 kilómetros, con un ascenso total de 780 metros, abierta tanto a bicicletas de ruta como de ciclomontañismo.

Puede leer más: Vuelve el campeón: Martín Restrepo, el estudiante que desafía a la élite en el Clásico El Colombiano

La fiesta deportiva del Clásico El Colombiano 2025

Mario Rivera fue uno de los hombres más dichosos en el certamen. Y no era para menos, pues es el único que ha corrido todas la ediciones de la prestigiosa carrera.

Esta vez se le midió al reto de 63 kilómetros. “Extraño este evento cada año. Uno no viene acá por un resultado, sino a disfrutar, a ser ejemplo a seguir, a inspirar a la gente a que haga deporte, es como un ritual”, comenzó diciendo Mario, quien en 29 días llegará a los 79 años de edad.

“En 52 años han pasado demasiadas historias como para escribir un libro. Esto es lo máximo, todo el año me entreno para correrlo. Una vez me accidenté antes de la carrera, me fracturé la cara, me hospitalizaron; también he sufrido dificultades familiares... pero todo eso se ha superado para poder estar el Clásico, una fiesta deportiva con un componente social que vale la pena apoyar”, prosiguió Mario, ganador de seis Clásicos, el primero de ellos en 1974.

“Que ejecutivos corrieran un certamen de ciclismo en ese tiempo era extraño, nos veían como unos extraterrestes. Le doy gracias a mis amigos por impulsarme a seguir corriendo y a El Colombiano por no dejar morir esta carrera tan bonita”, agregó.

Conozca más: Miquel vino desde Dallas para correr el Clásico El Colombiano

Miguel Pajón le dedicó triunfo a su sobrino

Miguel Pajón se impuso, en solitario, en el recorrido 63 kilómetros del Clásico EC, un evento en el que su padre Carlos Mario y su hermana Mariana Pajón ganaron varias veces.

“Se siente mucha felicidad saber que, como ellos, yo también pude vencer en esta importante carrera”, comentó Miguel, quien triunfó con un tiempo de 1 una y 44 minutos.

Ya tenemos un miembro más en la familia. Así que esta victoria es para el hijo de Mariana, su nacimiento nos tiene muy contentos”, continuó Miguel, al hablar de la dureza del reto que había acabado de cumplir.

“Fue muy duro, una prueba muy técnica, que se hizo demasiado rápida, pero había que tener precaución en el terreno de descenso. Las subidas también fueron complicadas, pero la dureza se me hizo mayor porque iba con la llanta pinchada a media carrera, así que estoy feliz por la actuación que tuve”, dijo Miguel.

Lea aquí: “Piyuyo” Martínez, el gregario de oro que regresa a su casa: el Clásico de ciclismo El Colombiano

Miguel Pajón.
La felicidad de los Pajón

Ya nació Teo Pelluard, el hijo Mariana Pajón, así lo confirmó el padre de la tres veces medallista mundial, Carlod Mario Pajón, quien estuvo presente este domingo en el Clásico, lo cual ha sido tradicional en su familia. Mariana también llegó a correr esta prueba.

“Hay un motivo muy especial para compartir y el cual nos llena de mucha felicidad: se trata del nacimiento del hijo de Mariana. Nació muy aliviado, su mamá también, todo eso nos tiene muy contentos. El niño se llama Teo Pelluard Pajón. Estamos ahora disfrutando de la bici en ese Clásico. Ahora que termine esta carrera vamos a ir a disfrutarlo del nieto poquito”.

De esta manera, Carlos Mario, actual vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó que su nieto nació el pasado viernes 28 de noviembre.

Para mí este Clásico es la carrera más linda de ciclismo que hay de Antioquia. Pueden existir muchos grandes fondos, pero el Clásico Ejecutivos El Colombiano sigue siendo emblemático para los ejecutivos, los jóvenes y adultos”, añadió Carlos Mario Pajón.

Además: ¡Bienvenido! Nació el hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard, felicitaciones a la campeona y su familia

