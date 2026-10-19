Antioquia domina el Clásico RCN 2026: tres ciclistas paisas han ganado las tres etapas de la carrera

La carretera de ingreso a Villa Restrepo, un corregimiento de Ibagué que queda en el camino hacia el Nevado del Tolima, no es muy ancha: como cualquier ruta veredal de nuestro país, sus carriles son más bien pequeños, están juntos.
Por eso, encontrar un espacio para ubicarse bien en una llegada al sprint en una competencia de ciclismo como el Clásico RCN, donde los corredores compiten con alta intensidad, es complicado. Dificulta aún más la llegada en velocidad que la vía tenga desnivel. La inclinación no es muy alta, pero igual exige a los ciclistas. En superar esas dificultades, así como el agotamiento acumulado después de pedalear durante 3 horas, 36 minutos y 29 segundos, estuvo la virtud del antioqueño Wilmar Paredes para quedarse con la victoria de la tercera etapa del Clásico RCN 2026.