La presentadora Claudia Lozano salió de la UCI: así avanza su condición clínica

La salud de la presentadora de Show Caracol (de Noticias Caracol), Claudia Lozano, de 43 años, ha generado preocupación en sus seguidores tras conocerse el reciente ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de practicarse una cirugía abdominal en una clínica de Bogotá. En contexto: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal En junio, la presentadora había sido diagnosticada con trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos. En ese momento ella presentaba fuertes dolores en su espalda y unos hematomas que agravaron su salud.

“Afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”, aseguró el presentador de La Corona TV, quien agregó que su colega “estuvo a un pelo de una tragedia”.

¿Cómo está la salud de Claudia Lozano?

Lozano no estaba cerca de sus familiares en el momento del procedimiento quirúrgico, que duró alrededor de siete horas. Sin embargo, fuentes cercanas a Noticias Caracol confirmaron a la revista Vea, de El Espectador, que la presentadora ya salió de la UCI y sus allegados ahora la acompañan en la pronta recuperación.

La trayectoria de Claudia Lozano en Noticias Caracol y su cercanía con la audiencia

“Es una profesional admirable y una mujer muy cercana a la audiencia, todos esperamos que salga adelante”, expresaron allegados de Lozano en medios y redes sociales.