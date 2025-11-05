Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue víctima de acoso sexual en un recorrido a pie; el agresor ya fue capturado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana. El presunto agresor fue capturado.
El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios.
Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.