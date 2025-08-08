x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“EE. UU. no va a venir con los militares”: Sheinbaum reaccionó ante “invasión de México” por decreto de Trump contra cárteles

La mandataria de los mexicanos aseguró que no permitirá que los militares estadounidenses ingresaran a su territorio para cumplir con una nueva orden ejecutiva de Trump para contrarrestar a los carteles de ese país.

  La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ningún decreto del presidente Donald Trump, contra los cárteles de droga, afectará la soberanía sobre México. FOTO: Getty
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ningún decreto del presidente Donald Trump, contra los cárteles de droga, afectará la soberanía sobre México. FOTO: Getty
  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Tomada de redes sociales @realDonaldTrump
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Tomada de redes sociales @realDonaldTrump
Agencia AFP
hace 31 minutos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó y descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras reportes periodísticos según los cuales Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario The New York Times informó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

La presidenta añadió que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, dijo la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

Por otra parte, la AFP contactó al Pentágono para confirmar la orden, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Tomada de redes sociales @realDonaldTrump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Tomada de redes sociales @realDonaldTrump

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.

