De enfrentar a LeBron James a jugar en Medellín: la increíble historia de Cleanthony Early

Cleanthony Early, alero estadounidense con pasado en la NBA, se convierte en el nuevo refuerzo de Paisas para la Liga Profesional de Baloncesto.

  • El alero Cleanthony Early es nuevo jugador de Paisas; tiene pasado en la NBA con los New York Knicks. FOTO getty
    El alero Cleanthony Early es nuevo jugador de Paisas; tiene pasado en la NBA con los New York Knicks. FOTO getty
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 41 minutos
bookmark

Como ya ha sido usual en los torneos de la Liga Profesional de Baloncesto, los equipos se van consolidando con el paso de los partidos, y es por ello que Paisas tomó la decisión de traer otro refuerzo norteamericano. Se trata del neoyorquino Cleanthony Early, quien tiene pasado en la NBA con el quinteto de su ciudad.

Ahora, con 34 años y la experiencia de haber jugado en la NBA y en las ligas de Hungría y Libia, Early se une a Paisas para aportar su experiencia, la efectividad de sus lanzamientos de tres puntos y larga distancia, así como su potencia en el juego defensivo.

Durante su paso por la NBA disputó 39 duelos, en los que adquirió una experiencia que le ha servido para continuar su carrera en ligas de Asia. Estuvo en Irak, Mongolia y Catar, además de Líbano y Hungría.

Cleanthony se une así a Ty-Shon Alexander, Eric Crawford y Marcus Crawford como los refuerzos extranjeros de Paisas, todos estadounidenses, con potencia, talla y experiencia en ligas de varios países.

Early llegó a Medellín y de inmediato viajó con el equi

po a Quibdó para los duelos ante Cimarrones, convirtiéndose en la novedad y en un gran aporte para la victoria 52-91, en la que marcó 15 puntos y sumó tres rebotes y dos asistencias.

Anoche, al cierre de esta edición, los dirigidos por Daniel Seoane disputaban el segundo duelo ante los chocoanos, y este viernes regresarán a Medellín para preparar los compromisos en el Iván de Bedout ante Sabios, los días 3 y 4 de noviembre, a las 5:30 p. m. y 8:15 p. m., respectivamente.

Ante la llegada de Early, el equipo prescindió de los servicios de Santiago Benito Jr. (Puerto Rico) y del bogotano Felipe Soler.

Paisas suma 11 puntos en el torneo, sin contar el resultado de la noche del jueves ante Cimarrones, en Chocó.

Esos puntos le permiten ubicarse cuarto en la Liga, con cuatro victorias y tres derrotas, 571 puntos anotados y 537 recibidos, para una diferencia positiva de 34 unidades.

La Liga es liderada por Toros del Valle con 17 puntos, seguido por Caimanes del Llano y Caribbean con 13 unidades.

Debajo de Paisas están Sabios de Manizales con 9 puntos, Motilones del Norte con 8 y cierra la tabla Cimarrones, que aunque tiene 10 puntos, es último porque ha jugado nueve partidos, dos o tres más que sus rivales.

