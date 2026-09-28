Arrancó el Climate Week: expertos mundiales discuten en Medellín soluciones frente al cambio climático

Con la asistencia de más de 13.200 personas de 30 países comenzó este lunes en Medellín el Climate Week 2026, una plataforma global que conecta actores, ideas y soluciones para acelerar la acción climática.
El encuentro, que por primera vez llega a la ciudad colombiana y a América Latina, conectará durante los próximos días a gobiernos, organismos internacionales, empresas, academia, organizaciones sociales y ciudadanía alrededor de soluciones frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Entre las temáticas que se abordarán en sedes como el Jardín Botánico están las estrategias para proteger ecosistemas, gestionar el agua y restaurar territorios, soluciones de energías limpias y sistemas más eficientes, los nuevos modelos para reducir residuos y aprovechar mejor los recursos, los mecanismos para reducir emisiones e impulsar la descarbonización y la movilización de inversión y recursos en estos propósitos.