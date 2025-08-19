x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Clínica del Prado de Medellín le cortó los servicios a Coosalud, EPS intervenida por el Gobierno Nacional

La EPS, una de las más endeudadas del país, también arrastra problemas con la red hospitalaria de Antioquia, en donde tiene más de 446.000 afiliados.

  • Desde el pasado sábado 16 de agosto, los afiliados a Coosalud no tienen servicio en la Clínica del Prado. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

Otra de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional empezó esta semana enfrentando nuevos problemas con la red hospitalaria de Medellín.

Se trata de la EPS Coosalud, que desde el pasado fin de semana afronta una suspensión de servicios por parte de la Clínica del Prado.

Le puede interesar: Supersalud regañó a Savia Salud por demoras en medicamentos: en menos de cinco días tiene que entregar 20.000

Aunque esta última institución no ha entregado mayores detalles sobre la situación, a través de un comunicado de prensa informó de su decisión e indicó a los afiliados de esa entidad que desde el pasado sábado 16 de agosto a las 0:00 horas ya no les suministraría más servicios.

“Por favor, comunicarse con su EPS para recibir más información acerca de su red de atención”, señaló la clínica en su pronunciamiento.

La EPS Coosalud es una de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud que en meses recientes ha generado consternación en el sector de la salud.

Lea también: Incertidumbre en la salud en el norte del Aburrá: solo queda una sala de urgencias de alta complejidad

De acuerdo con los datos de la Asociación de Hospitales y Clínicas, a nivel nacional, esta EPS era la cuarta entidad más morosa del país, con una cartera de $450.000 millones con la red hospitalaria nacional.

A nivel regional, en donde tiene por lo menos 446.751 afiliados, la mayoría del régimen contributivo, la EPS también tiene una abultada cartera con la red pública y privada.

Tan solo con la red pública, uno de los indicadores más recientes fue dado a conocer por la Alcaldía de Medellín, que señaló que Coosalud tenía una deuda de $10.552 millones con el Hospital General de Medellín, $584 millones con Metrosalud y $840 millones con el Hospital Infantil Concejo de Medellín con corte a mayo pasado.

Siga leyendo: EPS intervenidas por el Gobierno Nacional deben $169.800 millones a la red pública de Medellín

Vale recordar que durante la denuncia en la que la Alcaldía reveló estos datos, el alcalde Federico Gutiérrez lideró la formulación de una acción popular en contra del Gobierno Nacional, que luego fue resuelta favorablemente en un fallo que obligaba a las entidades de salud pagar las deudas que tienen en jaque a los hospitales.

En medio de esta situación de incertidumbre, fue precisamente este martes que la Superintendencia Nacional de Salud informó de su decisión de cambiar los agentes interventores de las principales EPS en poder de la Nación.

Uno de los principales movimientos fue la salida de la Nueva EPS del interventor Bernardo Camacho, que solo duró ocho meses en el cargo y fue reemplazado por la interventora de Coosalud Gloria Libia Polanía Aguillón.

Tras la salida de esta última, en su reemplazo fue nombrado Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien a su vez era el interventor designado para la EPS S.O.S. (Servicio Occidental de Salud).

