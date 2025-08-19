Clínica del Prado de Medellín le cortó los servicios a Coosalud, EPS intervenida por el Gobierno Nacional

Otra de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional empezó esta semana enfrentando nuevos problemas con la red hospitalaria de Medellín.
Se trata de la EPS Coosalud, que desde el pasado fin de semana afronta una suspensión de servicios por parte de la Clínica del Prado.
Le puede interesar: Supersalud regañó a Savia Salud por demoras en medicamentos: en menos de cinco días tiene que entregar 20.000
Aunque esta última institución no ha entregado mayores detalles sobre la situación, a través de un comunicado de prensa informó de su decisión e indicó a los afiliados de esa entidad que desde el pasado sábado 16 de agosto a las 0:00 horas ya no les suministraría más servicios.