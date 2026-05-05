Clínica Medical suspende servicios en cuatro sedes en Bogotá por deudas de las EPS

La Clínica Medical anunció la suspensión de varios de sus servicios en Bogotá debido a problemas financieros derivados de deudas pendientes por parte de las EPS.
A través de un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a problemas de caja. “Debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, la institución se ha visto en la necesidad de adoptar medidas operativas relacionadas con la prestación de servicios en algunas de sus sedes”, señaló.
Según informó la institución, la medida rige a partir de hoy y afecta a los siguientes centros: “Sede Santa Juliana, Sede Norte, Sede Américas y Sede Toberín”. En estas ubicaciones será donde se dejarán de prestar los servicios de atención a los pacientes.
Además, la clínica indicó que en su sede de Kennedy se cerrarán áreas clave como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, el cuidado intermedio adulto, los servicios de hemodinamia y diálisis, lo que impactará la atención de pacientes con enfermedades con condiciones críticas.
La institución también señaló que evalúa el impacto de estas medidas en su personal. “En relación con el Talento Humano, la misma área estará realizando el análisis correspondiente y se comunicarán de manera individual las decisiones que resulten aplicables”, agregó.