Clint Eastwood y Jack Nicholson juntos; la foto hecha con IA que muchos creyeron real y alborotó internet

Clint Eastwood sostiene un pastel en forma de sombrero vaquero, muy acorde a sus películas. Arriba, una vela, mostraría que está celebrando 96 años. A su lado, cinco grandes actores de Hollywood que han dejado huella en el mundo del cine: Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson y Harrison Ford. La celebración ideal, el cumpleaños ideal, pero es falso y te explicamos por qué.
Para empezar, los mismos usuarios que la han compartido en redes sociales aclaran que sí, que es hecha con IA, pero que si la inteligencia artificial pudo juntar a estos genios, “por qué no disfrutarlo”.
Otros, en cambio, rechazan que jueguen con la ingenuidad de la gente, ya que muchos piensan que la foto es real y solo comentan lo maravillosos que son estos actores y la felicidad de verlos juntos.