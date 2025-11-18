¿Qué es Cloudflare, cuya caída afectó a X, League of Legends y miles de plataformas en todo el mundo?

La mañana del 18 de noviembre estuvo marcada por una interrupción masiva en internet que dejó fuera de servicio a redes sociales, plataformas de entretenimiento y herramientas digitales usadas a diario. Sitios como X dejaron de cargar, páginas completas desaparecieron temporalmente y videojuegos como League of Legends o Valorant registraron fallas que impidieron a millones de usuarios iniciar sesión o conectarse a las partidas.
La causa no fue un problema de cada aplicación por separado, sino una falla en Cloudflare, una de las empresas más importantes de infraestructura digital en el mundo y pieza central del funcionamiento de gran parte del tráfico en línea. Su caída generó un efecto dominó que afectó a servicios en múltiples países.