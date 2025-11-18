¿Qué es Cloudflare, cuya caída afectó a X, League of Legends y miles de plataformas en todo el mundo?

La mañana del 18 de noviembre estuvo marcada por una interrupción masiva en internet que dejó fuera de servicio a redes sociales, plataformas de entretenimiento y herramientas digitales usadas a diario. Sitios como X dejaron de cargar, páginas completas desaparecieron temporalmente y videojuegos como League of Legends o Valorant registraron fallas que impidieron a millones de usuarios iniciar sesión o conectarse a las partidas. En contexto: No es su internet: Caída masiva de X (Twitter), ChatGPT, Canva y otras plataformas a nivel mundial La causa no fue un problema de cada aplicación por separado, sino una falla en Cloudflare, una de las empresas más importantes de infraestructura digital en el mundo y pieza central del funcionamiento de gran parte del tráfico en línea. Su caída generó un efecto dominó que afectó a servicios en múltiples países.

¿Qué es Cloudflare y por qué su falla afecta a tantos sitios?

Cloudflare es una compañía estadounidense cuyo objetivo es que Internet sea más rápido y seguro. Para ello opera como una red de distribución de contenido (CDN), encargada de acelerar la carga de páginas almacenando copias en servidores distribuidos globalmente. Así, reduce la distancia entre el usuario y los datos que intenta acceder. Conozca: Las cuatro razones que generaron las recientes caídas de los canales digitales de Bancolombia Además, ofrece protección contra ciberataques, en especial contra los ataques de denegación de servicio (DDoS), filtra tráfico sospechoso y bloquea intentos de intrusión. Muchas plataformas dependen de su infraestructura para mantener una disponibilidad estable y proteger sus sistemas,

X, fue una de la más afectadas con la caída. FOTO: Colprensa.

Incluso procesos cotidianos como la verificación de “comprobando que eres un usuario real” suelen pasar por sus filtros. Esa presencia transversal explica por qué un fallo interno puede paralizar tanta parte del ecosistema digital.

Una caída que se sintió en redes, webs y videojuegos

El incidente se originó en un problema interno dentro de la red de Cloudflare que afectó a “varios consumidores” a escala global, según informó la compañía. Los primeros reportes llegaron de usuarios de X, donde las publicaciones dejaron de actualizarse y la plataforma comenzó a cargar de forma incompleta. Luego se sumaron caídas de otros sitios: - Letterboxd, que dejó de mostrar contenido. - Downdetector, curiosamente fuera de servicio mientras rastrea caídas web. - Herramientas internas de Cloudflare, claves para la seguridad de sitios, también fallaron. - Canva, también mostró problemas para cargar proyectos y en otros casos se reportó el surgimiento de un aviso “por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar”, al intentar abrir la herramienta vía web. Por su parte, algunos servicios de streaming gratuito también presentaron fallas. Lea también: Falla global de Microsoft Azure afecta a Avianca y otras instituciones en Colombia El impacto alcanzó al sector gamer: League of Legends y Valorant registraron errores de conexión masivos, mientras que algunos usuarios de ChatGPT reportaron intermitencias asociadas al comportamiento de la red. Aunque varios servicios lograron estabilizarse temporalmente, los problemas se reactivaron minutos después. Cloudflare notificó que su infraestructura estaba en proceso de recuperación, pero advirtió que las fallas podrían persistir durante las reparaciones.

Preguntas sobre la nota: