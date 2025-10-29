x

¿Una señal para James? Club León sería vendido en medio de las polémicas legales de su máximo accionista

Los directivos del Grupo Pachuca anunciarían la venta de una parte del equipo en medio de varias polémicas que giran en torno al club como la orden de aprehensión de su máximo accionista y la posible salida de James Rodríguez para la siguiente temporada.

  Con un posible cambio de dueños y la actualidad del club, todo parece estar pintado para que James Rodríguez salga del Club León de México. Foto: Getty Images
    Con un posible cambio de dueños y la actualidad del club, todo parece estar pintado para que James Rodríguez salga del Club León de México. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
Grupo Pachuca confirmaría la puesta en venta del 60% de las acciones del Club León en medio de controversias legales que rodean a su máximo accionista, Jesús Martínez, y la noticia de que su estrella, James Rodríguez, no renovará su contrato. La decisión busca evitar futuras sanciones internacionales derivadas de la multipropiedad.

La venta de acciones sería una respuesta al ultimátum emitido por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que han establecido la fecha límite de mediados de 2026 para eliminar la multipropiedad dentro del balompié mexicano.

Lea también: “Es un desperdicio”: prensa de México criticó el rendimiento de James en León tras comparar su desempeño en la Selección

De acuerdo con medios mexicanos, Grupo Pachuca ya tiene a alguien interesado en la venta de La Fiera. El plan contempla la venta del 60% de las acciones del conjunto esmeralda, mientras que la familia Martínez Patiño mantendrían el 40% restante, esto con el fin de conservar el control deportivo y la filosofía del proyecto, aunque el dueño principal ya no sea el mismo, buscando así evitar situaciones que perjudiquen con la multipropiedad.

La propuesta de venta será presentada oficialmente en diciembre durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX en donde, si todo avanza conforme a lo planeado, la transacción definitiva se concretaría en mayo de 2026.

Se estima que la operación de compra-venta podría rondar los más de 100 millones de dólares, con el club manteniendo un valor cercano a los 200 millones de dólares.

Aún sin ser oficializada la propuesta ante los dueños de los clubes del fútbol mexicano, ya hay posibles compradores del club León. Uno de los nombres que ha trascendido es Apollo Group, un fondo de inversión de Estados Unidos fundado en 1990 por Leon Black, que se especializa en gestionar fondos para multinacionales, con principales negocios en gestión hotelera y logística para la industria de cruceros.

El anuncio de la próxima venta del Club León ha coincidido con una serie de malas noticias para Grupo Pachuca, pues su dueño, Jesús Martínez, ha estado en el centro de la polémica al recibir una orden de aprehensión relacionada con derechos televisivos y la transmisión de partidos a través de la plataforma de streaming Tubi.

Según las investigaciones, en enero de 2025, Grupo Pachuca autorizó a la plataforma TUBI transmitir los partidos del Pachuca y del León. Ante ello, Fox Sports México argumentó tener contratos vigentes de los derechos de transmisión de ambos clubes.

Debido a que Jesús Martínez Patiño, máximo accionista, e Hipólito Cabrera Acosta, representante legal del grupo Pachuca, no se presentaron ante las autoridades cuando fueron citados, fueron acusados del delito de “desobediencia de particulares”.

En contexto: Orden de aprehensión contra el presidente del Grupo Pachuca, dueño del León de James Rodríguez

Otra noticia negativa para el club ha sido la posible no renovación del colombiano James Rodríguez con el León de México, club al cual llegó con la intención de jugar el Mundial de Clubes, sin embargo, el tener dueños compartidos con los Tuzos de Pachuca incumplía el reglamento de la Fifa, por lo que no pudo disputar el certamen a pesar de haber ganado la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

En caso de concretarse la venta del León, Grupo Pachuca mantendría el control total sobre sus otras franquicias, incluyendo Pachuca (México), Everton de Viña del Mar (Chile), y Real Oviedo (España).

Siga leyendo: El ciclo de James Rodríguez en León de México estaría llegando a su fin

Utilidad para la vida