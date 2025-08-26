x

Atención: CNE concluyó que campaña Petro violó topes por 3.500 millones y pide sanción a Ricardo Roa

El tribunal electoral pidió sanciones contra partidos que integraron la coalición del Pacto Histórico, que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro.

  El presidente Gustavo Petro fue elegido presidente en 2022 bajo la coalición de partidos Pacto Histórico. FOTO COLPRENSA
    El presidente Gustavo Petro fue elegido presidente en 2022 bajo la coalición de partidos Pacto Histórico. FOTO COLPRENSA
hace 5 minutos
bookmark

El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicará este miércoles la ponencia final sobre la investigación que adelantó contra la campaña Petro Presidente 2022. Allí concluyó que violó los topes en más de $3.500 millones y pidió millonaria sanción económica a Ricardo Roa.

EL COLOMBIANO conoció que se cayó lo formulado en el pliego de cargos referente a los vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué y que quedaron los pagos de la unión sindical obrera (USO), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático y una factura de Caracol Televisión.

Noticia en desarrollo...

