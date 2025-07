Los tres partidos que cocinan en Antioquia una coalición departamental para las elecciones 2026 en el Congreso

““Ahora Colombia” surge como una convergencia ética que busca recuperar la confianza en la política. No se trata solamente de una unión electoral, es un compromiso con el futuro de Colombia”, señalaron a través de un comunicado.

Fajardo ha sido enfático en que esta coalición no supone compromisos presidenciales y que, por ahora, el foco está en consolidar una propuesta legislativa.

A pesar del acercamiento para las elecciones legislativas, por ahora las tres colectividades no han apuntado a un consenso en torno a una eventual candidatura presidencial unificada.

“Esto no es una unión de partidos, sino una coalición y cada quien tiene su forma de ser, pensar y eso se respeta y tenemos un comité de ética (...) Ya después veremos qué pasa y qué no pasa, pero ya en diciembre ya sabemos quién es quién, en qué está, cómo está, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué representa”, había dicho el exalcalde de Medellín a Colprensa.

¿Quiénes son los partidos que integran la nueva coalición política en Antioquia?

El Nuevo Liberalismo fue fundado en 1979 por Luis Carlos Galán como una escisión crítica del Partido Liberal. El movimiento fue un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Sin embargo, su avance fue truncado tras el asesinato de Galán en 1989.

Durante décadas permaneció inactivo, hasta que en 2021, sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán lograron su resurrección jurídica a través de una decisión del Consejo de Estado. Desde entonces, el partido ha buscado posicionarse como una fuerza de centro.

Por otro lado, el partido cristiano MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta), fue creado en el año 2000. Ha participado en elecciones sin alianzas con otros partidos, presentando listas propias, y ha logrado representación en el Congreso y concejos municipales.

Por último, Dignidad & Compromiso nació oficialmente en 2023 tras la fusión de Dignidad (liderado por Jorge Enrique Robledo, escindido del Polo Democrático) y Compromiso Ciudadano, movimiento político creado por Sergio Fajardo.

