¿Cobardía de Indepaz? Critican a la entidad por borrar de X una publicación sobre Miguel Uribe Turbay

El país vive momentos de profunda crispación política. Esto quedó claro con la decisión de Indepaz de borrar de su cuenta de X una publicación que tenía una imagen que informaba que Miguel Uribe Turbay era el líder social número 97 asesinado en Colombia durante 2025. El director de la entidad, Leonardo González, afirmó que tal medida se tomó “para proteger la memoria de Miguel y, sobre todo, a su familia”.

De inmediato los internautas, dolidos con lo que consideraron un acto de cobardía de Indepaz, le recordaron a González antiguas publicaciones en sus redes sociales en las que calificaba de “selectivo” el duelo por Uribe Turbay. También recordaron una publicación en la que miembro de Indepaz se quejaba de los apellidos del líder asesinado.