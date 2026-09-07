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“Acá, recuperándome del mango”: Cochise sigue hospitalizado, conozca el último reporte médico

Cochise evoluciona satisfactoriamente y está pendiente de nuevos exámenes. Ha recibido múltiples mensajes de amigos y seguidores.

  • Martín Cochise Rodríguez, leyenda del deporte colombiano. FOTO CORTESÍA
    Martín Cochise Rodríguez, leyenda del deporte colombiano. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 49 minutos
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El legendario ciclista antioqueño Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien fue hospitalizado el viernes anterior por mareos y un problema cardíaco, continúa internado en la Clínica Medellín de Occidente.

El propio ciclista envió un mensaje en video dando un parte de tranquilidad y confirmando que la hospitalización se produjo por un tema de corazón. “Acá, recuperándome del mango”, dijo de manera jocosa a este diario.

Lea aquí: El excampeón mundial de ciclismo Martín Cochise Rodríguez está hospitalizado en Medellín

En términos generales, Cochise está estable y sin ningún síntoma adicional. Evoluciona satisfactoriamente y está pendiente de nuevos exámenes diagnósticos de cardiología que le ordenaron. Por lo pronto, su estado avanza de forma positiva; este fue el último reporte conocido por EL COLOMBIANO sobre el excampeón mundial.

Rodríguez, quien tiene 84 años de edad y suele montar en bicicleta casi a diario en la pista del Aeroparque Juan Pablo II y realizar rodadas hacia municipios cercanos, espera ser dado de alta pronto para continuar con su rutina, según le expresó a este diario.

Luego de conocerse su hospitalización, han sido muchas las manifestaciones de cariño de amigos y allegados, quienes le expresan a través de las redes sociales su solidaridad y le transmiten energía para que supere este trance lo antes posible.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en manifestarse:

“A mi amigo querido Cochise le deseo una pronta recuperación. Estamos elevando oraciones por su salud y pidiéndole a Dios que lo acompañe en este momento. Ojo que el año entrante inauguramos juntos el nuevo velódromo ‘Martín Emilio Cochise Rodríguez’. ¡Fuerza, Cochise! Un abrazo grande para ti y tu familia”, expresó en X.

Le puede interesar: Hace 50 años, en el Tour, Cochise le dijo a Merckx que era mejor que él y hasta lo llevó a su casa en Medellín

El especialista en ciclismo, Pablo Arbeláez Restrepo, también le envió su saludo en la misma red: “Va mi voz de aliento para Martín Emilio Cochise Rodríguez, y que supere pronto sus quebrantos de salud. El campeón mundial y recordista de la hora está hospitalizado en Medellín”.

Y como siempre, sus admiradores están pendientes de su evolución. Uno de ellos, Sergio Iván Tobón Correa (@sergioitobonc), comentó: “Ánimo y bendiciones para #Cochise, mi primer ídolo y referente desde mi niñez en el barrio Santa Mónica, muy cerca a su casa en Simón Bolívar. Fueron muchas las caminadas y las horas merodeando su casa para poder verlo y saludarlo. Dios te bendiga #Campeón”.

Módulo de preguntas y respuestas...

¿En qué clínica de Medellín está internado Martín Emilio “Cochise” Rodríguez?
Cochise Rodríguez se encuentra hospitalizado en la Clínica Medellín de Occidente, donde continúa internado bajo observación médica.
¿Cuál es el estado de salud actual de Cochise Rodríguez según el reporte médico?
El excampeón mundial se encuentra en condición estable, evoluciona de manera satisfactoria y no presenta síntomas adicionales, a la espera de nuevos exámenes diagnósticos de cardiología.
¿Por qué razón médica tuvieron que hospitalizar a Cochise Rodríguez?
La hospitalización de Cochise Rodríguez se produjo tras presentar mareos y una complicación de origen cardíaco.
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