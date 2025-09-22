Colados con arma blanca en TransMilenio amenazaron al personal de seguridad y dejaron a un vigilante herido

Una serie de videos virales desataron indignación en Bogotá, revelando un grave episodio de violencia e intolerancia dentro del sistema de transporte público TransMilenio, siendo una situación que se repite casi diariamente en diferentes sectores de la ciudad. Le puede interesar: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown Las imágenes, difundidas hace unos días a través de redes sociales, mostraron a un grupo de jóvenes agrediendo y amenazando con armas blancas a los guardias de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, en el sur de la ciudad. El ataque se produjo cuando los guardias —llamados ‘anticolados’— intentaron impedir que los jóvenes se colaran al sistema pasando por encima de los torniquetes, a lo que estos reaccionaron con violencia desmedida, tras desenfundar cuchillos.

Los de seguridad a un lado, mientras los “colados” estaban al otro mientras los atacaban. FOTO: Captura video de redes sociales @ColombiaOscura

Una escalada de violencia grabada en video

El material audiovisual capturó el momento exacto en que los agresores, al ser confrontados por los vigilantes que les pedían cumplir con las normas del sistema, sacaron cuchillos y navajas para atacarlos. Acto seguido, dos de los jóvenes saltaron por encima de las barandas y se abalanzaron contra uno de los guardias, intentando herirlo. El vigilante, al sentirse en riesgo inminente, corrió para alejarse del peligro mientras sus compañeros intentaron contener la agresión. Al final, los guardias, armados únicamente con bolillos, se vieron superados por la violencia del grupo, y uno de ellos resultó herido en medio del fuerte altercado, ante los ojos de otros transeúntes que no decidieron meterse en el problema.

El rechazo de la empresa y las autoridades

Tras el incidente, la empresa TransMilenio S.A. emitió un comunicado oficial en el que confirmó que uno de sus guardias fue lesionado y tuvo que ser trasladado a un centro médico para ser atendido. La compañía expresó su rechazo a este tipo de acciones, señalando que en lo que va del año se han registrado 195 casos de violencia física contra su personal de seguridad en las diferentes estaciones de la capital. “Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas”, afirmó la empresa en el comunicado.