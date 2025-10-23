Estudiantes de colegio público en Copacabana marcharon porque no tienen personal de aseo: “Los niños se enferman porque evitan usar los baños”

A los estudiantes de la Institución Educativa La Trinidad, de Copacabana, les toca limpiar sus propios sanitarios. Esa es la queja que tiene desde hace meses la comunidad educativa de esta institución y por la cual salieron a marchar pacíficamente este jueves desde por la mañana.
Según dicen, desde marzo no tienen servicio de aseo en la institución y le han pedido insistentemente una solución a la Gobernación de Antioquia, que es la entidad encargada de garantizar el servicio educativo en este municipio del Valle de Aburrá, sin una solución hasta el momento.
“A mí como mamá no me gustaría que mi hija vaya a lavar baños en una institución donde se supone que van a adquirir conocimiento”, asegura Claudia Córdoba, una de las madres que apoyó la manifestación pacífica.