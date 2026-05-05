Un colegio de Envigado y uno de Cundinamarca son finalistas en concurso que premia a los mejores del mundo

En medio de miles de postulaciones de distintos rincones del planeta, dos instituciones educativas colombianas lograron abrirse camino hasta una de las vitrinas más importantes de la educación global. Se trata del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), en Ubaté, y la Institución Educativa Comercial de Envigado, que fueron incluidos entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026.
El reconocimiento, impulsado por la Fundación Varkey, busca destacar a colegios que están transformando la forma de enseñar y aprender.
En esta edición, ambas instituciones colombianas compiten en la categoría de sostenibilidad, tras ser seleccionadas entre cerca de 3.000 nominaciones provenientes de 113 países.
Para Sunny Varkey, fundador del premio, la inclusión de estos colegios refleja el papel que pueden desempeñar las instituciones educativas en contextos cambiantes.