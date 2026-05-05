Un colegio de Envigado y uno de Cundinamarca son finalistas en concurso que premia a los mejores del mundo

En medio de miles de postulaciones de distintos rincones del planeta, dos instituciones educativas colombianas lograron abrirse camino hasta una de las vitrinas más importantes de la educación global. Se trata del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), en Ubaté, y la Institución Educativa Comercial de Envigado, que fueron incluidos entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026. El reconocimiento, impulsado por la Fundación Varkey, busca destacar a colegios que están transformando la forma de enseñar y aprender. En esta edición, ambas instituciones colombianas compiten en la categoría de sostenibilidad, tras ser seleccionadas entre cerca de 3.000 nominaciones provenientes de 113 países. Para Sunny Varkey, fundador del premio, la inclusión de estos colegios refleja el papel que pueden desempeñar las instituciones educativas en contextos cambiantes.

“Al destacar su logro, esperamos inspirar un movimiento global que reimagine el aprendizaje y convierta las ideas más audaces en impacto real. Esto es más que un premio: es una plataforma para generar una conversación global sobre cómo escalar las mejores ideas en educación y promover acciones que trasciendan las aulas”, dijo. Más allá del reconocimiento, la presencia de estas instituciones en la lista pone el foco sobre experiencias concretas. En el caso del colegio de Envigado, la institución pasó de enfrentar problemas graves de contaminación y salud pública a desarrollar soluciones desde el aula, integradas a su modelo educativo. Ese cambio se refleja en cifras: la reducción de casos de dengue, la mejora en la calidad del aire y la recuperación de una fuente hídrica cercana, junto con una disminución de problemáticas como la deserción escolar. Puede ver: Video | El impactante programa de 60 Minutes sobre las aves de Colombia, el país con más especies del mundo A la par, los estudiantes han desarrollado proyectos tecnológicos con impacto social, desde dispositivos para tratamiento de agua hasta herramientas para rehabilitación y desminado. En el caso del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM), de Cundinarmarca, entre sus logros se encuentran el segundo lugar en el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul de Colombia.

¿Qué podrían ganar?