Dos colegios colombianos son finalistas del World’s Best School Prizes 2025; uno está en Medellín

Esta organización posee dos incentivos principales: el primero, “Best School to Work” , consiste en una certificación que premia a las instituciones con ambientes de trabajo favorables para sus educadores, y el segundo, es el “ World’s Best School Prizes” que premia a la mejor escuela del mundo, y en este, dos colegios colombianos están nominados.

Los premios se dividen en cinco categorías: Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables.

Cabe mencionar que los colegios seleccionados están compitiendo en posiciones diferentes: World’s Best School Prize for Overcoming Adversity (Premio a la Mejor escuela en Superación de la Adversidad), para el José Asunción Silva y, World’s Best School Prize for Environmental Action ( Premio a la mejor escuela en Acción Ambiental) para el ICAM, respectivamente.

