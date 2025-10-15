El error que cometen muchos colegios en Colombia y que podría tener consecuencias legales

Los colegios en Colombia no pueden prohibirles a los estudiantes llevar piercings ni tener el cabello largo en clases, así esté establecido en el manual de convivencia. Tampoco pueden sacar a los niños de clase si, por alguna razón, no llevaron el uniforme completo.
Según explica el bufete de abogados JPeláez y Abogados, esto es ilegal, pues la Constitución Política está por encima del manual de convivencia estudiantil. De hacerlo, el colegio podría incurrir en una violación a los derechos humanos.
“Son cosas que no se pueden prohibir porque primero va la Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ante cualquier regulación que intenten hacer”, explicó Jackson Peláez, abogado.