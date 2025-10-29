En Colombia hay 507 mil vendedores ambulantes y generan $12,8 billones en ventas, reveló el Dane

El más reciente informe de micronegocios del Dane dejó una radiografía contundente sobre la calle como motor económico del país. En 2024 hubo 507.266 puestos de ventas ambulantes y 586.668 personas ocupadas en esa actividad, el mayor registro en los últimos cinco años. Frente a 2023, el crecimiento fue del 5,3% en el número de puestos (cuando había 481.655) y del 5,4% en el personal ocupado, que un año antes sumaba 556.501 personas. La cifra confirma, según el Dane, que el comercio ambulante sigue siendo un refugio laboral y una alternativa de ingresos para cientos de miles de familias. El comercio representa casi la mitad de estas actividades, con 45,9% de participación, seguido de los servicios (34,2%), la industria (11,6%) y la agricultura, ganadería, caza y pesca (8,2%). Puede leer: La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

El rostro de la informalidad en las calles colombianas

Aunque las ventas ambulantes no siempre equivalen a informalidad, la gran mayoría sí lo son. Así lo explicó Iván Jiménez, docente del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, a La República, quien señaló que “la vasta mayoría son informales tanto en lo laboral como en lo empresarial”. El Dane analizó la afiliación de los vendedores a la seguridad social, y las cifras reflejan una brecha enorme: -Solo 0,7% (3.671 personas) están afiliadas a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). -En cuanto a salud y pensión, 495.150 vendedores no cotizan, mientras apenas 8.395 hacen aportes formales y 3.721 cotizan a alguno de los dos rubros. -A nivel empresarial, 476.976 trabajadores no cuentan con Registro Único Tributario (RUT), y apenas 30.471 lo tienen. Jiménez advierte que estos trabajadores “tienen la misma carga y la misma dificultad para acceder al aseguramiento social que los formales. Deben afiliarse como independientes y pagar mes a mes la planilla”. En la práctica, esto significa que la mayoría enfrenta una triple barrera: ingresos inestables, altos costos de cotización y escasa educación financiera. Conozca más: Medellín es la ciudad con menor desempleo de Colombia a julio del 2025, ¿cuánto bajó la tasa?

Ventas ambulantes, un sector que mueve miles de millones